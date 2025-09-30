Suspenden la marca Panelada en Colombia

Un tribunal de Cundinamarca, Colombia, ordenó suspender provisionalmente la bebida granulada Panelada, de Quala S.A., ícono en Colombia y Venezuela. Inversionistas venezolanos.

La medida responde a una demanda del Ministerio de Agricultura y una acción popular de productores, quienes denuncian que la marca confunde a los consumidores y usa inapropiadamente un término cultural.

Panelada bajo escrutinio legal

Denis Ariza, en Caracol Radio, afirmó que la acción popular exige que Panelada contenga 100% panela para usar ese nombre.

Actualmente, el producto incluye un potente edulcorante, lo que genera acusaciones de engaño al consumidor.

Los productores argumentan que la marca se aprovecha de la tradición cultural asociada a la panela, un producto emblemático.

La suspensión busca proteger a los usuarios y garantizar transparencia en el mercado, mientras se resuelve el caso.

Impacto en el mercado y la cultura

La decisión afecta a Quala S.A., que enfrenta cuestionamientos por su estrategia comercial.

Panelada, ampliamente consumida, ahora debe demostrar que respeta la denominación cultural y las expectativas del consumidor.

La acción legal subraya la importancia de proteger los productos tradicionales y evitar prácticas que confundan al público.

Próximos pasos en el caso

El tribunal espera que Quala S.A. presente pruebas para justificar el uso del nombre Panelada. Mientras, los consumidores y productores permanecen atentos al desenlace.

Este caso podría sentar un precedente para otras marcas que usen términos culturales sin cumplir con estándares auténticos.

Cactus24 (30-09-2025)

