Secretario de Defensa de EE.UU al Ejército: «No más hombres con vestidos ni delirios de género»

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, atacó este martes la diversidad racial y sexual en el Ejército y abogó por cumplir con estándares estrictos que acaben con las barbas largas de los militares, así como con el sobrepeso.

«No más meses en conmemoración de la identidad, oficinas de diversidad, equidad e inclusión; hombres con vestidos. No más culto al cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género», subrayó durante un evento con militares celebrado en la ciudad de Quantico, ubicada en el estado de Virginia.

Hegseth aseguró que el Departamento de Defensa se ha convertido en el departamento de lo «woke» y que «Durante demasiado tiempo, hemos promovido a demasiados uniformados por razones equivocadas: en función de su raza, en función de cuotas de género o en función de supuestos primeros logros históricos», ha dicho.

Asimismo, elogió a la Administración liderada por el presidente Donald Trump por «eliminar la justicia social» y «la basura políticamente correcta». «Se acabaron las barbas, el pelo largo y las expresiones individuales superficiales», ha sentenciado.

En este sentido, ha abogado por adherirse a estándares estrictos y dejar de tener «un Ejército lleno de paganos nórdicos». «Todo empieza con la apariencia», ha resaltado, agregando que «es completamente inaceptable ver a generales gordos en los pasillos del Pentágono».

Cactus24 30-09-2025

