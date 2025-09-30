República Dominicana excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela de Cumbre de las Américas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunció que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Décima Cumbre de las Américas, priorizando “el éxito del encuentro” ante el “contexto actual de polarización política”, revirtiendo su compromiso original de 2023 de realizar una cumbre inclusiva.

El comunicado fechado el 30 de septiembre justifica la exclusión señalando que estos tres países “por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas”, argumentando que su ausencia “constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”.

La Cancillería dominicana recordó que cuando fue anfitrión de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en 2023 y de la Cumbre CELAC en Bávaro en 2017, “dichos países fueron invitados y participaron plenamente”, evidenciando un cambio de criterio respecto a la inclusividad previamente prometida, refiere La Razón.

El documento enfatiza que “todo lo anterior responde a un criterio estrictamente multilateral” y que “la relación bilateral de República Dominicana con cada uno de estos Estados mantiene características propias”, sugiriendo que la decisión obedece a presiones hemisféricas más que a política exterior dominicana autónoma.

Cactus24 30-09-2025

