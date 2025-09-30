Pediatra venezolana sufrió brutal golpiza de su expareja en Chile

La joven pediatra Odalys Calderón de nacionalidad venezolana, se encuentra en extrema gravedad luego de sufrir un brutal ataque de un sujeto que se estima podría ser su ex pareja en Calama, región Antofagasta de Chile.

Según los medios chilenos, Odalys no se había presentado a trabajar a su unidad en el centro asistencial, por lo que amistades y colegas comenzaron a buscarla; y tras muchas llamadas a su celular que no contestaba, decidieron acudir hasta su departamento que arrendaba en el centro de esta ciudad, al ingresar a su casa la encontraron tendida en el suelo ya inconsciente y con clara evidencia de abuso excesivo en su contra.

Esto habría ocurrido el 22 de septiembre y hasta hoy existe total hermetismo de parte de la PDI y Fiscalía de informar sobre este brutal y criminal ataque sufrido por la joven profesional residente en Chile .

Según amistades de la profesional, la familia de Odalys estarían llegando este martes 30 de septiembre para ver qué pasará con la joven doctora que se encuentra con muerte cerebral irreversible.

Cactus24 (30-09-2025)

