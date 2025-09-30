Niña de dos años elegida como la nueva diosa viviente de Nepal

Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida como la nueva Kumari, en reemplazo de su predecesora, Trishna Shakya, ahora de 11 años, quien salió por la puerta trasera en un palanquín llevado por su familia y simpatizantes. Se convirtió en la diosa viviente en 2017.

@the.newars 🌸 A Living Story The story of Trishna Shakya is not just of a girl who became a goddess — it is of faith that lives through innocence, of culture carried through time. Her reign as Kumari Maju is a reminder that traditions breathe through the lives of those chosen to embody them. She leaves her divine throne, but her blessings will forever remain. ✨🙏 (Ps: Photo by various photographers.) #livinggoddesskumarikathmandu #livinggoddesskumari #trishnashakya #thenewars #kumarimaju ♬ BOAF isolated vocals – jessica

La Kumari, venerada tanto por hindúes como por budistas, es seleccionada entre los dos y los cuatro años de edad basándose en estrictos criterios como una piel, ojos y dientes impecables, y su valentía.

Los fieles consideran a la diosa viviente como una encarnación divina, y la pasean por la ciudad en una carroza durante los principales festivales religiosos.

Siempre vestida de rojo con un tercer ojo pintado, la Kumari bendice a los devotos que hacen fila para tocar sus pies con la frente, la mayor muestra de respeto en Nepal.

Shakya vivirá en un templo durante varios años, con salidas ocasionales para festivales.

Aunque las Kumaris tradicionalmente llevaban una vida aislada, los cambios recientes les permiten educación privada, acceso a la televisión y una pequeña pensión estatal al jubilarse.

Se espera que la nueva Kumari bendiga a los devotos, incluido el presidente de Nepal, el jueves, día principal del festival de Dusain.

