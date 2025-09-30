Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de casi 20 años

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron después de casi 20 años juntos, dijo una fuente a la BBC.

La pareja de la lista A tiene dos hijos, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La actriz ganadora del Oscar y el cantante de country ganador de cuatro premios Grammy están casados ​​desde junio de 2006.

TMZ fue el primero en informar la noticia y citó fuentes que afirmaron que la pareja vivía separada desde el verano y que Kidman no quiere separarse. La fuente de la BBC confirmó esta información.

El motivo de su separación no está claro.

Kidman y Urban, quienes crecieron en Australia, han atravesado altibajos durante sus casi dos décadas juntos.

Experimentaron momentos de gran éxito, ya que ambas estrellas ganaron y fueron nominadas a los máximos honores en sus respectivas industrias. A lo largo de los años, se han apoyado y animado mutuamente, apareciendo juntos habitualmente en entregas de premios y estrenos de Hollywood, representándose mutuamente.

Y sus puntos bajos: meses después de su boda, Urban ingresó en rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol. Tanto él como Kidman han dicho que su lucha contra la adicción fortaleció su vínculo.

Kidman y varios de sus amigos cercanos organizaron una intervención que, según Urban, le cambió la vida.

«Todo fue diseñado, creo, para ese momento en que nos fusionáramos», dijo en una aparición en 2010 en The Oprah Winfrey Show.

«Miro hacia atrás y me doy cuenta de que Nic me ha enseñado muchísimo, me ha aportado muchísimo y me ha abierto los ojos de muchas maneras», dijo. «Este es el mejor lugar en el que he estado».

La pareja fue vista junta durante el verano de junio viendo un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nashville, Tennessee.

También aparecieron juntos en mayo, cuando Urban fue galardonado con el Premio Triple Corona de la Academia de Música Country. Fueron fotografiados en sus asientos, luciendo felices y enamorados, besándose y tomados de la mano.

La actriz de Babygirl estuvo casada con el actor Tom Cruise. Estuvieron juntos más de 10 años y tienen dos hijos. Dimitieron en 2001.

