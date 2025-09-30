Ni una bomba nuclear ni un megatsunami: el día más mortífero de la historia ocurrió en 1556 por otra razón

Imagine un día en que un solo desastre natural se cobra casi un millón de vidas: un verdadero apocalipsis. Al pensar en las pérdidas que causó, la magnitud de la destrucción es casi impensable, considerando que ocurrió en una época en la que la población mundial era solo el 5% de la actual.

Este fue el terremoto de Shaanxi de 1556, ocurrido el 23 de enero de 1556 en las provincias chinas de Shaanxi y Shanxi. El terremoto, de magnitud estimada 8, se considera el más mortífero de la historia, con un estimado de 830.000 muertos.

El terremoto causó una destrucción generalizada, incluyendo el derrumbe de estructuras de la época, viviendas y ciudades enteras. Además de la pérdida inmediata de vidas, los efectos a largo plazo incluyeron hambruna, enfermedades y agitación social. Considerando la magnitud del desastre, sigue siendo un recordatorio aleccionador del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. El catastrófico saldo del terremoto de Shaanxi es aún peor en comparación con la población actual, lo que lo convierte en un evento de una magnitud inimaginable para su época.

Según la mayoría de los relatos, en esta fatídica fecha se extinguieron más vidas humanas que en cualquier otro día de la historia, y la gran mayoría de estas muertes ocurrieron en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China.

Según el South China Morning Post, este terremoto, el más devastador de la historia de China, también conocido como el terremoto de Jiajing, ocurrió durante el reinado del emperador Jiajing de la dinastía Ming. El terrible sismo, que se produjo simultáneamente en las actuales provincias de Shaanxi, Shanxi, Henan y Gansu, se sintió hasta la costa sur. Una placa, erigida tres años después, describía cómo «aparecieron grietas en el suelo, de las que brotó agua… Las murallas y las casas desaparecieron bajo tierra, y las llanuras se convirtieron repentinamente en colinas… Los ríos Amarillo y Wei se inundaron, y las aguas [permanentemente sedimentadas] del río Amarillo permanecieron claras durante varios días».

@irrepetiblehistoria ¡Conoce la catástrofe natural más devastadora! El terremoto de Shaanxi en China de 1556: La tragedia más mortal de la historia de la humanidad El terremoto de Shaanxi de 1556, también conocido como el «Gran Terremoto de Jiajing», es considerado el más mortífero de la historia, con una estimación de hasta 830.000 víctimas. Tuvo lugar en la región de Shaanxi, China, y su magnitud alcanzó los 8.0 grados en la escala de Richter. La destrucción fue devastadora, afectando tanto a la infraestructura como a la población, y alterando profundamente la vida en la región. Este desastre dejó una marca indeleble en la historia china, mostrando la vulnerabilidad de las antiguas construcciones y la gravedad de los desastres naturales. #historia #terremoto #china TerremotoDeShaanxi DesastresNaturales HistoriaChina Terremoto1556 CatástrofesHistóricas Shaanxi1556 GranTerremoto TerremotosMortales DestrucciónEnShaanxi HistoriaDeChina ♬ sonido original – Chollomatón – La Irrepetible Historia

La consecuencia más terrible del terremoto de Jiajing fue la cifra de muertos reportada en más de 830.000 personas, lo que, de ser cierto, lo convertiría en el terremoto más mortífero de la historia. El desastre debilitó aún más a la dinastía Ming, que ya se encontraba en constante declive.

Cactus24 (30-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.