Mendoza seguirá como manager de los Mets en el 2026

El venezolano Carlos Mendoza regresará como mánager de los Mets en el 2026, confirmó el gerente general David Stearns este lunes, un día después de que el equipo fuera eliminado de la contienda por la postemporada con una derrota en el último juego de la campaña ante los Marlins.

Además del regreso de Mendoza, Stearns afirmó que el equipo tomará decisiones sobre sus coaches en la próxima semana luego de “una evaluación de todo nuestro cuerpo técnico”.

El propietario Steve Cohen se disculpa por eliminación de los Mets

Que el regreso de Mendoza estuviera en duda habría sido impensable hace apenas unos meses. Mendoza guio a los Mets, de manera sorpresiva, hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) en el 2024. En el 2025, los Mets tenían el mejor récord en las Grandes Ligas a partir del 12 de junio, cuando tenían 21 juegos por encima de .500 con marca de 45-24 y lideraban la División Este de la Liga Nacional por 5.5 juegos sobre los Filis.

Pero los Mets tuvieron récord de 38-55 en sus últimos 93 partidos, superando sólo a los Medias Blancas, Nacionales, Mellizos y Rockies, para terminar con foja de 83-79. Aun así, llegaron al último día de la temporada con una oportunidad de asegurar el último puesto del Comodín de la Liga Nacional, antes de que la derrota contra Miami pusiera fin a su campaña.

A Mendoza le queda un año más, además de una opción del club para el 2027, en el contrato de tres años que firmó con Nueva York en noviembre del 2023.

Cactus24 (30-09-2025)

