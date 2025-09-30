‘Los Simpson’ regresan al cine: Disney confirma una nueva película

La primera familia de la televisión animada moderna está lista para regresar a la gran pantalla.

20th Century Studios anunció en una publicación de Instagram este lunes 29 de septiembre que «Los Simpson» tendrá una segunda película el 23 de julio de 2027.

No se reveló información sobre la trama, pero se ve a Homero agarrando una de sus características donas con glaseado rosa y cubierta con chispas «2», con el eslogan «Homer va a volver por segunda vez».

La película, aún sin título, parece ser una secuela de «Los Simpson: La Película» de 2007, que recaudó 536 millones de dólares en taquilla mundial, según The Hollywood Reporter.

El medio de comunicación de la industria cinematográfica informó que la secuela de «Los Simpson» reemplazará a una película de Marvel aún sin título en el calendario de estrenos publicado por Disney, propietaria de 20th Century Studios.

Qué pasó en ‘Los Simpson: La Película’

La primera adaptación cinematográfica de la serie de la cadena Fox, ahora en su temporada 37, siguió la difícil situación de los esfuerzos de la familia titular por salvar su ciudad natal de Springfield mientras el jefe ficticio de la Agencia de Protección Ambiental coloca la ciudad bajo una cúpula y luego amenaza con volarla por los aires.

En el supuesto chiste de la pizarra del primer episodio de la serie tras el estreno de la película, el estreno de la temporada 19, «Le encanta volar y hace lo que le gusta», se lee: «No esperaré 20 años para hacer otra película».

El estreno de la secuela está previsto para poco menos de 20 años después del estreno del episodio.

