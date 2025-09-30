La convocatoria de la Vinotinto: Soteldo, Rondón y «Brujo» Martínez no están en la lista

La FVF divulgó este martes la convocatoria de la Vinotinto para los amistosos ante Argentina y Belice, tanda en la que Oswaldo Vizcarrondo estará a cargo como seleccionador interino.

En relación a la anterior lista, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas, hay 19 novedades y un predominio de jugadores de la MLS.

De la última lista de Fernando Batista solo repiten Cristopher Varela, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Ronald Hernández, Carlos Faya, Cristian Cásseres Yepes, Daniel Pereira, Jorge Yriarte, Telasco Segovia, Gleiker Mendoza, Matías Lacava y Kevin Kelsy.

Entre las incorporaciones están los regresos de José David Contreras, Juan Pablo Añor, Kervin Andrade y Jesús Ramírez.

Ender Echenique, Ángel Azuaje y el juvenil Gustavo Caraballo recibieron su primer llamado a la selección venezolana de mayores.

La Federación informó que los futbolistas del torneo venezolano Frankarlos Benítez, Miguel Silva, Marcos Maitán, Miguel Ángel Pernía, Jeferson Caraballo, Keiber Lamadrid y Yanniel Hernández no forman parte del listado por falta de visado para ingresar a Estados Unidos.

En la misma situación están Adrián Palacios, Delvin Alfonzo y Bianneider Tamayo.

David Martínez será baja por compromisos con su club y Yangel Herrera por lesión.

Además, resalta que en este listado no se encuentran los histórico Salomón Rondón y Tomas Rincón, lo que parece marcar finalmente el cierre de su ciclo con La Vinotinto. Mientras que, Josef Martínez, Rafael Romo, Yeferson Soteldo y José «Brujo» Martínez destacan como parte de los nombres importantes que también están ausentes.

La Vinotinto enfrentará el 10 de octubre a Argentina en Miami y el 14 a Belice en Chicago.

Porteros: José David Contreras (Barcelona, ECU), Javier Otero (Orlando City, EUA), Joel Graterol (América, COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Ronald Hernández (Atlanta United, EUA), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo, BRA), Carlos Vivas (La Equidad, COL), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, PBA), Ángel Azuaje (Pumas UNAM, MEX), Alessandro Milani (Avellino, ITA), Renné Rivas (Ittihad Kalba, EAU), Luis Francisco Balbo (Fiorentina Primavera, ITA).

Mediocampistas: Bryant Ortega (Khor Fakkan, EAU), Cristian Cásseres Yepes (Toulouse, FRA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL), Daniel Pereira (Austin, EUA), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Gleiker Mendoza (Kryvbas Krivyi Rih, UCR), Jesús Bueno (Philadelphia Union, EUA), Juan Pablo Añor (Volos, GRE), Matías Lacava (Ulsan, COR), Telasco Segovia (Inter Miami, EUA), Wikelman Carmona (New York Red Bulls, EUA), Ender Echenique (Cincinnati, EUA), Gustavo Caraballo (Orlando City, EUA), Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv, ISR).

Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad, COL), Alejandro Marqués (Estoril, POR), Kevin Kelsy (Portland Timbers, EUA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira, POR).

(30-09-2025)

