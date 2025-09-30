Inventor chino muere al estrellarse en helicóptero casero durante un «live»

El influencer e inventor chino Tang Feiji, de 55 años, perdió la vida este sábado tras el accidente fatal de su helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo en la plataforma Douyin, equivalente a TikTok en China.

El hecho se produjo en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, y fue presenciado en tiempo real por cientos de espectadores. En las imágenes, que luego se viralizaron en redes sociales, se observa cómo la aeronave pierde estabilidad, desciende en picada y se incendia al impactar contra el suelo.

Un inventor popular

Tang Feiji había logrado notoriedad digital gracias a sus videos en los que probaba el helicóptero monoplaza casero que él mismo diseñó y construyó. La aeronave, fabricada con una inversión cercana a 350.000 yuanes (USD 49.000), pesaba 115 kilos, alcanzaba velocidades de hasta 100 km/h y podía elevarse a 600 metros, con una autonomía de vuelo de 40 km.

En Douyin, el creador contaba con más de 100.000 seguidores, quienes lo acompañaban en sus transmisiones y experimentos. Su proyecto despertaba tanto curiosidad como polémica, ya que en el último año había sufrido dos incidentes previos relacionados con fallas en el medidor de combustible.

Cactus24 30-09-2025

