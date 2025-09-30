Hallan muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

El embajador de Sudáfrica en Francia, ex ministro de gabinete durante muchos años, fue encontrado muerto este martes en un hotel de París, en lo que se considera un posible suicidio, según informó la fiscalía de la capital francesa.

El cuerpo de Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, de 58 años, estrecho colaborador del ex presidente sudafricano Jacob Zuma, fue hallado en el patio interior del lujoso hotel Hyatt.

El embajador, conocido como Nathi Mthethwa, había reservado una habitación en el piso 22 y su ventana, que estaba asegurada, fue forzada con unas tijeras que se encontraron en el lugar de los hechos.

Su esposa lo vio por última vez el lunes por la tarde, cuando debía asistir a un cóctel, y esa misma noche recibió un mensaje “en el que le pedía disculpas y le expresaba su intención de quitarse la vida”, declaró la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

“Las investigaciones iniciales sugieren que esto podría haber sido un acto deliberado, sin la intervención de un tercero”, declaró, enfatizando que la investigación buscaría recopilar todos los detalles.

Mthethwa era embajador desde diciembre de 2023.

Cactus24 30-09-2025

