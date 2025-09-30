Hallan muerto a un joven en Brisas de Santa Elena

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Manuel Gregorio Loreto Quintero, fue encontrado sin vida la tarde de este lunes en su vivienda ubicada en la calle Las Flores con esquina calle Central del sector Brisas de Santa Elena, municipio Carirubana.

De acuerdo a la reseña del periodista Pedro Colina, el joven de 21 años trabajaba como oficial de seguridad en una tienda del Centro Comercial Sambil Paraguaná.

El cuerpo, fue encontrado por sus compañeros de trabajo, quienes sorprendidos por la ausencia decidieron buscarlo en su residencia, encontrando el trágico escenario.

Cactus24 30-09-2025

