Encuentran cuerpo de joven venezolano desaparecido en Chile

Como César Añez, de 21 años, fue identificado el cuerpo encontrado este sábado en la laguna Maitencillo, comuna de Puchuncaví, de la región de Valparaíso (Chile).

Tras el reconocimiento de familiares y específicamente del padre, Wilfredo Añez, se reveló que correspondía al joven venezolano, sobre quien había consignada en Carabineros una denuncia de desaparecido desde el 21 de septiembre.

La última vez que se le vio fue en la laguna del sector fue el 19 de septiembre, según una publicación de Facebook que pedía ayuda en su búsqueda. En ese momento se encontraba con amigos disfrutando de las actividades de las Fiestas Patrias.

Los equipos especializados de Bomberos retiraron el cuerpo, que fue trasladado hacia el Servicio Médico Legal (SML) de Quillota.

La información de Carabineros apunta que el joven no tenía antecedentes penales. «Aparentemente, el cuerpo estaba ya con varios días de descomposición. Entonces, no es posible descartar o ratificar alguna participación de terceras personas».

César era oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Sus familiares solicitan a las autoridades el mayor rigor en las pesquisas para descartar un móvil distinto al de un accidente.

Cactus24 (30-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.