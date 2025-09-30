Encontraron cadáver en el tren de aterrizaje de un avión en EEUU

La policía de Charlotte, Carolina del Norte, está investigando la muerte de un polizón encontrado el domingo por la mañana dentro del compartimiento del tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines.

El avión había llegado recientemente a Charlotte desde Europa y estaba en mantenimiento cuando se descubrió el cuerpo, según un comunicado de la policía de Charlotte-Mecklenburg.

El individuo, cuya identidad y origen siguen siendo desconocidos, fue declarado muerto en el lugar, dijo la policía.

Un portavoz de American Airlines dijo a WSOC, afiliada de CNN, que la aerolínea está trabajando con la policía.

El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas dijo en un comunicado que estaba al tanto del “trágico descubrimiento”.

«Estamos profundamente entristecidos por esta noticia y apoyaremos la investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) según sea necesario», dijo, y agregó que las operaciones del aeropuerto continúan con normalidad.

Si bien es extremadamente peligroso, esconderse en el hueco de la rueda de un avión es el método más común utilizado por los polizones en sus codiciados viajes.

Más del 77% de las personas que intentaron viajar de polizones en un avión murieron, afirmó la Administración Federal de Aviación en 2019.

El incidente del domingo es el último de una serie de polizones descubiertos en los últimos años, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad de las aerolíneas.

Hace poco más de una semana, un niño afgano de 13 años fue encontrado vagando por una pista en India tras esconderse en el tren de aterrizaje de un avión que había viajado aproximadamente 90 minutos de Kabul a Delhi. Fue repatriado a Afganistán ese mismo día.

Cactus24 (30-09-2025)

