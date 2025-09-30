El popular ‘hombre fuerte’ egipcio tira de un barco de 700 toneladas con los dientes

Un luchador egipcio espera haber establecido un récord mundial después de tirar de un barco de 700 toneladas (635.000 kg) con los dientes.

Ashraf Mahrous, de 44 años, lo arrastró a través del agua en el balneario egipcio de Hurghada, en el Mar Rojo, el sábado.

Mahrous, apodado ‘Kabonga’ y conocido por los egipcios como ‘hombre fuerte’, más tarde juntó dos barcos que pesaban alrededor de 1.150 toneladas (1.043.000 kg).

Mahrous dijo después: «Hoy he venido a batir el récord mundial. Los logré, gracias a Dios, para demostrarles a mis amigos y al mundo entero que Dios me bendijo siendo el hombre más fuerte del mundo».

El luchador, de la ciudad portuaria de Ismalia, dijo que enviará videos y fotos de su intento a Guinness World Records para ver si ha establecido una nueva marca, ya que el récord actual es un barco de 614 toneladas (557.000 kg) establecido en 2018.

En marzo, Mahrous tiró de un tren que pesaba 279 toneladas (253.105 kg) con una cuerda entre los dientes durante casi 10 metros (33 pies) y fue reconocido formalmente por el Libro Guinness de los Récords por el tirón de ferrocarril más pesado, junto con certificados por el tirón de locomotora más pesado y por el tirón de vehículo de carretera de 100 metros más rápido.

Tres años antes, fue reconocido por tirar de un camión de 15.730 kilos con los dientes.

Aumentó su fuerza para el desafío del sábado entrenando seis horas al día mientras comía una dieta rica en proteínas y hierro, que incluía al menos una docena de huevos, dos pollos enteros y 5 kg de pescado.

Mahrous, que mide 1,90 m y pesa 155 kg, dijo que su fuerza surgió temprano y comenzó a levantar objetos para pedir dinero cuando tenía nueve años.

Una vez, accidentalmente le rompió el brazo a un amigo cuando intentó tirar de él mientras jugaban.

Cuando era niño, le encantaban los deportes y entrenó kung fu y kickboxing y fundó un equipo de lucha libre en El Cairo.

Sus amigos, que lo vieron girar fácilmente neumáticos gigantes diez veces seguidas en un patio desierto de su gimnasio y empujar un automóvil usando solo un dedo, lo persuadieron de intentar romper un récord mundial.

No toma ningún suplemento, dice, pero come, duerme y hace ejercicio al menos dos veces al día.

Luego le pedirá permiso al presidente egipcio, Abdul Fattah al Sisi, para remolcar un submarino y un día quiere remolcar un avión usando solo los músculos de sus párpados.

Mahrous cree que hablar con el objeto que tira de antemano le ayuda a establecer una conexión y es clave para su éxito.

«Para mí es importante tratar el objeto que voy a sacar como si fuera una parte de mi cuerpo que se mueve al ritmo de los latidos de mi corazón», dijo.

