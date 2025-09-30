Dos detenidos por robo de material estratégico 

Dos sujetos fueron detenidos por la Policía de Carirubana por el robo de material estratégico en la avenida Ollarvides con calle San Román de Puerta Maravén.

Entre los detenidos figura un hombre de 61 años de edad, marino de profesión, domiciliado en la calle 1 del barrio Industrial mientras que el segundo es un joven de 29 años, residente de Las Margaritas, sector 1 y quien registra trece prontuarios policiales que datan desde el año 2013 por la comisión de diversos delitos; detalló el C/J (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana.

El récord hamponil de este segundo detenido inicia por robo genérico en el 2013, tres por posesión de estupefacientes en el 2014, hurto genérico común en el 2016 junto con posesión ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y por fuga de detenido. En el 2023 cae por aprovechamiento de cosas provenientes del delito, hurto agravado y hurto genérico común; en el 2024 por uso indebido de arma de fuego y robo genérico; y este año ya cuenta con un antecedente por robo genérico.

Dentro de las evidencias incautadas está un rollo de conductor eléctrico, elaborado en cobre, de 18 metros de longitud aproximadamente; así como una pinza, un teléfono y una motocicleta marca Keeway, modelo speed 200, año 2011, color rojo, placa AA2C32R.

Añadió el jefe policial que el procedimiento fue notificada la presencia de los dos elementos en la zona, la actitud que tenían y el material a cuestas, activándose la búsqueda y persecución de los mismos.

La Fiscalía XIII del Ministerio Público tuvo conocimiento del caso, plasmado en el expediente DC-09-0146-25.

Cactus24 (30-09-2025)

