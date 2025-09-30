Día de la Secretaria: ¿por qué se celebra el 30 de septiembre?

Una de las piezas fundamentales de cualquier compañía son las personas encargadas de las secretarías. No es exagerado pensar que sin ellas y ellos todo se convertiría en caos y descontrol absoluto. Por ello dedicamos un día para homenajearles y reconocer su duro esfuerzo. En Venezuela , cada 30 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria, ¿cuándo y cómo se originó esta fiesta?

Durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. La hija del inventor probó su flamante creación y se convirtió así en la primera en practicar dactilografía, en 1850.

Cien años después de ese momento, los fabricantes de máquinas de escribir eligieron la fecha para recordar la invención de Sholes y fijaron una fecha para realizar una jornada y destacar la dactilografía.

La competencia se repitió año tras año hasta lograr fijar el Día de la Secretaria, aunque cada país eligió la fecha de la celebración, según relata el diario El Clarín.

La segunda versión indica que el comienzo de esta celebración se inició en 1942, en Estados Unidos, donde se reconocieron los derechos de estas trabajadoras y se creó la Asociación Nacional de las Secretarías.

La manera de festejar esta celebración es amplia y variada, dependiendo de la empresa y el país. Generalmente se organizan fiestas o eventos sociales y también es tradicional obsequiar regalos como dulces, tarjetas de felicitación, flores, bonos de spa, etcétera.

Pero sin importar el día o el país la esencia no cambia y su objetivo es recordar a estas y estos profesionales que se han ganado, por méritos propios, un importante lugar en las empresas de todo el mundo.

