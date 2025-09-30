Cinco muertos tras terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Cinco personas murieron después de que un terremoto de magnitud 6,9 sacudiera Cebú, en Filipinas, este martes (30 de septiembre) a las 21.59 (17.59 hora de los Emiratos Árabes Unidos), según un informe de AFP citando a la policía local.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Philvolcs) reportó inicialmente el temblor como de magnitud 6,7. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros y envió ondas de choque más allá de Cebú. Los residentes de la ciudad de Iloilo, en la isla de Panay, al norte de Cebú, también reportaron haber sentido el sismo.

Amelia R., residente de la ciudad de Iloilo, dijo que salió corriendo cuando el suelo empezó a temblar. «Duró tanto, que agarré a nuestro perro y salí», dijo la mujer de 61 años, añadiendo que varios de sus vecinos también salieron corriendo, alarmados.

Rita M., otra residente de Jaro, Iloilo City, comentó que se disponía a dormir cuando ocurrió el terremoto. «Rápidamente agarré mi teléfono y salí de casa».

Mientras tanto, el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) informó que el epicentro del sismo estuvo en Leyte.

En su aviso, la autoridad instó al público a estar alerta ante olas inusuales, señalando que las personas deben “mantenerse alejadas de la playa y no ir a la costa” hasta que se levante el aviso.

Cactus24 (30-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.