Christian Nodal sufre de ansiedad, revela que lleva más de dos años de terapia

Christian Nodal se sinceró sobre una condición que lo hizo buscar ayuda psicológica. El cantante mexicano ha padecido ansiedad. En el programa colombiano La red, Nodal habló sobre su salud mental. El artista de 26 años confesó que “sentía que había fallado”.

“La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, en chambear, en chambear y me valía madr… ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Me entiendes? Nada más trabajar”, dijo el esposo de Ángela Aguilar. “Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas».

¿Qué le causa ansiedad? «La vida, me da ansiedad la vida”, confesó. Nodal asegura que ya no deja que las críticas en las redes sociales lo afecten. “Yo ya me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura mier@#… Entonces ya lo tomo como lo que es: son ganas de hablar o jod@#», dijo.

Cactus24 (30-09-2025)

