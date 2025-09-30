Cabello anuncia adecuación de 112 cuadrantes de paz a los circuitos comunales en Yaracuy

Este martes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, realizó la adecuación de 112 cuadrantes de paz en todos los circuitos comunales en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy.

El titular de la Cartera de Seguridad Ciudadana destacó que la adaptación de estos cuadrantes de paz, anclados a los circuitos comunales, permitirá la tranquilidad de los habitantes de la entidad yaracuyana.

Asimismo, ordenó a los funcionarios policiales continuar el trabajo para que el pueblo “los vea como sus amigos, para que, cuando nuestro pueblo vea una patrulla, diga: yo cuento con los funcionarios y funcionarias que van ahí”.

Cactus24 30-09-2025

