Asesinan al estilista de estrellas mexicanas Miguel Ángel de la Mora

Miguel Ángel de la Mora, estilista sumamente reconocido en México, fue asesinado a tiros la noche del lunes cuando se encontraba a las afueras de su negocio ubicado en la Ciudad de México.

El experto en belleza capilar se distinguió en el mundo de la moda por su trabajo impecable como estilista, por lo cual tenía clientas de alto perfil, como Kenia Os, Ángela Aguilar o Natasha Dupeyrón; una de sus más cercanas amigas fue Priscila Escoto, influencer.

El joven de 28 años y dueño de uno de los salones de belleza más exclusivos de la capital, ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’, fue atacado mortalmente a las afueras de su negocio, ubicado en la calle Moliere, a escasos metros de la concurrida Masaryk, un área conocida por sus tiendas de lujo y restaurantes gourmet.

Originario de Jalisco, Miguel de la Mora había logrado una carrera meteórica en el sector de la estética, atrayendo a una clientela de alto nivel, incluyendo a figuras del espectáculo. Su nombre resonó recientemente en redes sociales tras trabajar con la cantante Ángela Aguilar, mostrando la conexión que el empresario mantenía con el mundo de las celebridades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la mecánica del crimen: dos agresores a bordo de una motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos descendió para disparar a quemarropa en contra de la Mora, quien murió en el acto.

La rapidez y la precisión con la que actuaron los sicarios sugieren que se trató de un homicidio planeado, y no de un asalto. Los responsables lograron huir sin ser detenidos, a pesar del despliegue de seguridad en la zona.

La Fiscalía General de Justicia ha tomado el caso, enfocando la investigación en el entorno del empresario y buscando rastrear a los perpetradores de la motocicleta, mientras se intenta descifrar si este ataque directo está ligado a las finanzas o a alguna otra pugna relacionada con el exclusivo círculo social que frecuentaba el dueño de ‘Micky’s Hair Salón’.

Cactus24 30-09-2025

