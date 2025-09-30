Asesinan a un hombre para robarlo en Petare

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones Este, esclarecieron el homicidio y robo de Freddy Ramón Sandoval Vilera (32), ocurrido en La Línea, sector El Hueco, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Un extenso trabajo de investigación, llevó a la detención de Ángel Antonio Ramírez Romero (54), apodado Popy, en las adyacencias donde ocurrió el hecho, tras determinarse de manera técnico – científica su participación en el crimen.

El 6 de enero de 2024, la víctima transitaba por el lugar en horas de la mañana, cuando fue sometido por Popy y dos antisociales, quienes lo amenazaron con armas blancas para que les entregara sus objetos personales, sin embargo, Freddy Ramón Sandoval Vilera, opuso resistencia y alias Popy lo apuñaló en el tórax, causándole la muerte de manera inmediata.

Cactus24 30-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.