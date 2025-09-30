12 años de prisión para quincuagenario por el homicidio frustrado de su padre

Lauterio Quintero de 57 años, fue condenado a cumplir 12 años de prisión, luego de que admitió su responsabilidad en el homicidio frustrado de su padre; de 82 años de edad.

Tal hecho ocurrió el 18 de agosto de 2024 dentro de una vivienda ubicada en el sector Ruiz Pineda I; perteneciente a la parroquia Ana Soto del municipio Iribarren en el estado Lara.

Durante la noche de ese día, la víctima se encontraba en su domicilio cuando Quintero llegó bajo efectos del alcohol; y lo amenazó con abrir el gas de la bombona para que explotara y se quemara la casa.

Cuando la víctima se dirigió hacia la cocina para evitar el accionar de su hijo, Quintero tomó un palo y comenzó a darle golpes y patadas a su progenitor. Ante lo ocurrido, un pariente que se encontraba en el lugar de los hechos intervino en la disputa y llamó a la policía.

Ante tales circunstancias, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se acercó hasta el inmueble y materializó la aprehensión en flagrancia de Quintero para dejarlo a disposición del Ministerio Público.

Durante el juicio, la Fiscalía 6ª de Lara ratificó la acusación contra en contra de Quintero por la comisión de homicidio intencional agravado en grado de frustración.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concercientes al caso, y escuchada la admisión de hechos por parte del acusado; el Tribunal 1° de Juicio de esa jurisdicción dictó la mencionada condena contra Quintero y ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario “Sargento David Viloria”; ubicado en la ciudad de Barquisimeto.

Cactus24 (30-09-2025)

