Vicepresidenta: decreto de conmoción exterior protege la soberanía nacional

“El decreto de Conmoción Exterior busca proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia, los intereses vitales, estratégicos de nuestra República, ante cualquier agresión que atente contra nuestra nación”, explicó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, sobre el documento que se encuentra en evaluación con todos los sectores de la sociedad, ante la potencial amenaza de Estados Unidos contra el país.

El decreto permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” si Estados Unidos “se llega a atrever, a agredir a nuestra patria”, agregó.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

“Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela”, insistió Rodríguez. “Jamás entregaremos la patria”.

“Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos”, indicó Rodríguez.

Cactus24 29-09-2025

