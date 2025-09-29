Venezolano mató a golpes a su pareja peruana embarazada

Un venezolano está señalado de matar a su pareja, una joven peruana, madre de tres niños y con cuatro meses de embarazo.

Los hechos, reseñan medios peruanos, ocurrieron en la provincia de Paita, donde el agresor identificado como Wender Alzate Carrasco, propinó a su mujer una brutal golpiza que la dejó sin vida.

La víctima, identificada como Kristel Morales Yenque (27), falleció la madrugada de este domingo.

fue detenido y permanece en la comisaría de la parte alta de Paita mientras avanzan las investigaciones por f3minicidi0.

Según la página La Voz de Piura, el venezolano está detenido en la comisaría de la parte alta de Paita.

Cactus24 29-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.