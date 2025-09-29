UBV anuncia diplomado en fotografía online

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) anuncia la convocatoria para su Diplomado en Fotografía, un programa de formación enfocado en el arte, la técnica y la expresión visual. El diplomado busca ofrecer herramientas para el desarrollo de habilidades fotográficas a nivel artístico, documental y profesional.

La formación académica se desarrollará en la modalidad online sincrónica, lo que implica clases en tiempo real, facilitando la participación de estudiantes desde diversas ubicaciones. El programa está pautado para iniciar en octubre de 2025 y se extenderá hasta febrero de 2026.

La UBV ha especificado que el diplomado está dirigido a cualquier persona interesada en la fotografía, independientemente de su nivel de experiencia, con la única salvedad de contar con acceso a internet y un dispositivo de captura de imágenes, que puede ser desde una cámara profesional hasta la cámara de un teléfono celular, esta flexibilidad en los requisitos de equipo busca democratizar el acceso al estudio formal de la disciplina.

Las inscripciones se encuentran oficialmente abiertas. Los interesados en obtener más detalles sobre los requisitos, el proceso de admisión y el contenido programático pueden acceder al siguiente enlace: https://forms.yandex.com/u/68d400f55056901088c6eaa8.

También, pueden comunicarse directamente a través del correo electrónico diplofotogubv@gmail.com.

La iniciativa busca permitir a los participantes formarse con docentes especializados y fortalecer su capacidad para expresar su visión del mundo a través del lente fotográfico.//Nota de prensa

.Cactus24 29-09-2025

