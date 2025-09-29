Trump impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero

Por
cactus24
-

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social este lunes que impondrá un arancel del 100% «a todas y cada una de las películas que se realicen fuera de Estados Unidos».

Trump no especificó cuándo ni cómo se implementaría el arancel.

Si Trump cumple con su amenaza, sería la primera vez que impone un arancel a un servicio en lugar de a un producto básico.

El presidente amenazó inicialmente con imponer un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero en mayo, argumentando que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas al extranjero. En su publicación del lunes, mencionó a California, afirmando que el estado «se ha visto particularmente afectado».

Hollywood quedó completamente desprevenido cuando Trump presentó el arancel en mayo. «A primera vista, es impactante y representaría una suspensión casi total de la producción», declaró entonces a CNN una fuente de la industria. «Pero, en realidad, no tiene jurisdicción para hacerlo y su aplicación es demasiado compleja».

Los actores y directores estadounidenses generalmente prefieren trabajar cerca de casa. Pero «la realidad es que a los estudios de Hollywood les sale más barato pagar los vuelos y los hoteles de todos, porque el coste de la mano de obra, la falta de descuentos y la posibilidad de producir en el extranjero es infinitamente más barato», declaró Jay Sures, vicepresidente de United Talent Agency, a CNN en mayo.

Cactus24 (29-09-2025)
