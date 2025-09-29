Tifón Bualoi deja más de 30 muertos en Vietnam y Filipinas

El paso del tifón Bualoi por Filipinas y Vietnam ha dejado al menos 35 personas fallecidas, indicaron este lunes (29.09.2025) autoridades de ambos países del sudeste asiático, que decretaron la evacuación de decenas de miles de personas.

Después de golpear Filipinas la semana pasada, la tormenta tocó tierra el domingo en Vietnam con vientos de 130 kilómetros por hora que arrancaron techos y tumbaron postes de red eléctrica.

El tifón, el décimo en azotar a Vietnam este año, provocó la muerte de al menos 11 personas y dejó unos 20 desaparecidos, reportaron las autoridades de gestión de desastres este lunes.

En Filipinas, donde 400.000 personas fueron evacuadas la semana pasada por la tormenta, un funcionario de defensa civil actualizó este lunes el balance de muertos de 11 a 24 fallecidos.

Más de 53.000 personas fueron evacuadas en Vietnam, según el Ministerio de Medio Ambiente, y las escuelas suspendieron clases en las provincias afectadas.

Además, la autoridad aeronáutica decretó el cierre de cuatro aeropuertos nacionales y la cancelación o retrasos en más de 180 vuelos.

Después de tocar tierra en Vietnam, Bualoi se debilitó y avanza hacia la vecina Laos.