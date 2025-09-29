Sismos en Venezuela: se han registrado 70 temblores en cuatro días en Zulia, Trujillo y Lara

En apenas cuatro días, cerca de 70 sismos se han registrado en el occidente de Venezuela, con epicentros localizados principalmente en Bachaquero (Zulia), además de localidades en Trujillo, Lara (Carora) y reportes en Táchira.

El fenómeno ha sido catalogado como un enjambre sísmico, pues la actividad no se limita a un evento aislado, sino a una seguidilla de movimientos y réplicas que, desde el pasado 24 de septiembre, mantienen en alerta a las autoridades.

Las poblaciones de La Ceiba y Bachaquero concentran la mayor cantidad de sismos en Venezuela desde el miércoles, con magnitudes que han superado los tres grados en la escala de Richter, de acuerdo con los reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). La actividad también ha alcanzado a estados del centro del país.

Riesgos por sismos en Venezuela

Funvisis advirtió en 2018 que 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica.

“Son zonas variables que aumentan el nivel de riesgo. Lo hacen cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura”, señaló la institución en un informe citado por CNN.

Entre las principales fallas tectónicas que atraviesan el territorio nacional destacan: Boconó, San Sebastián, El Pilar y Oca-Ancón, todas vinculadas a la interacción de las placas del Caribe y Suramérica.

Cactus24 (29-09-2025)

