Siamesas dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellas

Carmen Andrade y Lupita Andrade ofrecen una mirada sobre cómo equilibran la intimidad y la hermandad como gemelas siamesas de 25 años, incluido el matrimonio de Carmen con su esposo Daniel McCormack.

Ella explicó a People durante una entrevista publicada el lunes 22 de septiembre que en situaciones en las que Lupita —quien se identifica como asexual— no se siente cómoda con algún intercambio privado entre ella y Daniel, como abrazos o una conversación, “simplemente lo respetamos”.

Lupita, por su parte, dijo que ha encontrado sus propias maneras de respetar sus límites y distraerse. “Tengo audífonos y un teléfono. No me importa”, declaró al medio.

Carmen y Daniel, de 28 años, primero conectaron en la aplicación de citas Hinge en 2020, y luego llevaron su relación al siguiente nivel al casarse en New Milford, Connecticut, en octubre de 2024.

“Creo que existe una cierta expectativa social de que debe haber afecto todo el tiempo en una relación”, explicó Carmen, y añadió: “La mayor parte del tiempo solo bromeamos”.

Lupita aclaró que su vínculo con Daniel, de 28 años, es estrictamente platónico y familiar, y compartió que no le gusta “que me pregunten si alguna vez voy a amar a [Daniel]”.

“Lo quiero como a un hermano”, reiteró. “Eso es todo”.

Daniel también habló sobre su relación con Carmen, la cual ha estado bajo la lupa, admitiendo que a veces las preguntas sobre su dinámica pueden cruzar la línea.

“La gente está obsesionada con el sexo, ¿sabes?” Y, francamente, no es asunto tuyo”, declaró al medio. “No entiendo por qué la gente necesita saber sobre mis partes íntimas para humanizarnos”, intervino Carmen.

La historia de Carmen y Lupita ha cautivado al mundo, ya que los médicos inicialmente dijeron que solo tenían tres días de vida cuando nacieron en México, cada una con un corazón, un par de brazos, un par de pulmones y un estómago. Sin embargo, comparten algunas costillas, el sistema circulatorio, así como los sistemas digestivo y reproductivo.

Tras conocer a Daniel, Carmen habló entusiasmada sobre su fuerte vínculo con TODAY.com y declaró en 2023 que supo “de inmediato” que era buen partido, ya que él no comenzó con comentarios sobre su condición. Además, se sintió “tranquila” de camino a verlo.

En cuanto a si planean ampliar su familia y tener hijos propios algún día, la pareja dijo en su última entrevista que eso no estaba en sus planes.

“Sin hijos, nunca lo planeo”, compartió Daniel. “Me gusta la idea de tíos, ya sabes, es como rentar un niño y, al final del día, poder regresarlo”.

Carmen estuvo de acuerdo, y admitió: “Nunca me vi siendo madre”.

