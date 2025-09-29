Recuperaron el cuerpo sin vida de una mujer que cayó al Guaire

Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Boliviariana, Protección Civil y Chacao, junto a los Ángeles de la Autopista, recuperaron el cuerpo de una mujer que cayó al río Guaire la noche del sábado 27 de septiembre luego que su moto impactara contra la defensa de la avenida Río de Janeiro a la altura de la clínica Rescarven en Chuao.

De acuerdo con el reporte, la mujer responde al nombre de Génesis Fontana, quien estaba en compañía de un hombre identificado como Enrique Pietro, un familiar de la víctima.

El cuerpo fue hallado en la parroquia Petare cerca de la cementera vía Pablo Sexto.

TERCER CUERPO RESCATADO DEL GUAIRE EN SEPTIEMBRE

Este es el tercer cuerpo rescatado de las aguas del Guaire durante este mes de septiembre. El pasado 10 del citado mes, el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que los efectivos encontraron el cuerpo de un hombre de 22 años en el río, el cual llevaba desaparecido por días.

Ese mismo día hallaron un segundo cuerpo. Era el de un hombre adulto, aproximadamente de 45 años, a la altura del Distribuidor Antímano.

Cactus24 (29-09-2025)

