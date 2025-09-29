Quinceañera muere en accidente entregando invitaciones para su fiesta

Stefany Richelli Ramos Díaz, de 15 años de edad, falleció a causa de politraumatismos sufridos al chocar la motocicleta que conducía contra un vehículo.

La tragedia ocurrió la tarde del sábado cuando la joven, junto a su hermano, entregaban las invitaciones para su fiesta de cumpleaños.

Según NoticiasOriente, Stefany se desplazaba a la altura de la calle Troconis, cruce con la tercera transversal de El Paraíso, adyacente a la ferretería Ferromaterial, en la vía pública en el estado Guárico, Municipio Pedro Zaraza, cuando chocó contra otra unidad vehicular.

SU hermano, quien iba de parrillero, resultó herido en el siniestro.

Cactus24 29-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.