Neymar volvería a jugar en noviembre

El astro brasileño Neymar, actualmente lesionado, podría volver a vestir la camiseta del Santos de São Paulo en noviembre, durante la recta final del Brasileirão, según confirmó este domingo el presidente del club, Marcelo Teixeira.

El dirigente explicó que el cuerpo médico prevé que el delantero de 33 años esté listo para disputar las últimas jornadas del campeonato, que concluirá el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, periodo clave para el Santos, que lucha por evitar el descenso.

Por la orientación de nuestro departamento médico, Neymar deberá regresar antes de que termine el Brasileirão para ayudar al equipo”, declaró Teixeira al canal De Olho no Peixe.

El atacante sufrió el pasado 18 de septiembre una lesión de grado 2 en el músculo recto femoral de la pierna derecha durante un entrenamiento. Según el parte médico, deberá seguir un tratamiento de fisioterapia por unas seis semanas.

Desde su regreso al club a comienzos de año, Neymar ha lidiado con diversas lesiones que le han impedido mantener continuidad justo cuando el Santos más lo necesita para conservar la categoría. Hasta ahora ha disputado 21 partidos —13 de ellos en la liga— y ha marcado seis goles, tres en el Brasileirão.

Los problemas físicos también han frustrado su retorno a la selección brasileña, ausente de las últimas fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El número 10 no juega con la Canarinha desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda durante la derrota 2-0 ante Uruguay en Montevideo, percance que además afectó su paso por el Al-Hilal saudí.

Este domingo, el Santos empató 2-2 en su visita al Bragantino, resultado que lo mantiene fuera de la zona de descenso con 27 puntos, cinco más que el Juventude, primer equipo en la franja roja de la tabla.