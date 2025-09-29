Netanyahu promete no volver a violar la soberanía de Catar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó el lunes con el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por los ataques israelíes en Doha que mataron a un militar qatarí y violaron la soberanía qatarí.

En una llamada organizada por el presidente Trump, Netanyahu también dijo que un ataque así no volvería a ocurrir.

Trump recibió a Netanyahu en una reunión en la Oficina Oval, durante la cual mantuvo una llamada trilateral con el jeque Mohammed, donde Trump «expresó su deseo de poner las relaciones entre Israel y Qatar en un camino positivo después de años de agravios mutuos y falta de comunicación».

Durante la llamada, que la Casa Blanca describió como un primer paso hacia las relaciones, Netanyahu “expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamas en Qatar que mató involuntariamente a un militar qatarí”.

“Además, expresó su pesar por que, al atacar a los líderes de Hamás durante las negociaciones de rehenes, Israel violó la soberanía de Qatar y afirmó que Israel no volverá a realizar un ataque de ese tipo en el futuro”, según el comunicado de la Casa Blanca.

El Jeque Mohammed “acoge con satisfacción esas garantías” y expresó que Qatar está dispuesto a seguir proporcionando estabilidad en el Medio Oriente.

El ejército israelí llevó a cabo un ataque a principios de este mes contra altos mandos del grupo militante Hamás en Doha, en el que murieron cinco miembros del grupo y un miembro de la fuerza de seguridad interna de Qatar. Trump declaró entonces su descontento con el ataque, y el jeque Mohammed prometió tomar represalias contra Israel. Trump y el jeque Mohammed se reunieron días después en Nueva York.

Cactus24 (29-09-2025)

