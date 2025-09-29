Este domingo, un doble acto de violencia perturbó a los pobladores del departamento de La Guajira colombiana, en horas de la tarde, específicamente en el municipio de Fonseca, asesinaron al venezolano natural de Punto Fijo, Oswar Bonia, conocido como “El Wa Wa”.

Testigos relataron que dos hombres en motocicleta llegaron al antiguo Estadero Paso Real; uno de ellos ingresó al establecimiento y, segundos después, se escucharon varias detonaciones. Bonia quien vivió en el sector Bloques del BTV, murió en el sitio debido a múltiples impactos de bala.

Más temprano, el también venezolano Danilo Queipo, se disponía a abrir una tienda negocio donde trabajaba cuando aparentemente recibió una llamada de urgencia de alguien que, haciéndose pasar por amigo o conocido, le pidió ayuda, sin imaginar que se trataba de una emboscada, salió en su motocicleta y fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una camioneta.

La persecución se extendió por la calle principal donde los atacantes dispararon contra Queipo, provocando que perdiera el control de su moto y se estrellara contra una vivienda. Allí, mientras intentaba resguardarse, fue rematado por los agresores, quienes huyeron sin dejar rastro.

El hecho generó temor entre los vecinos, quienes aseguran que la llamada habría sido parte de un plan para llevarlo directamente a la trampa. La víctima residía en el barrio subnormal Aeropuerto 1, junto a su esposa, la indígena wayuu Sindi Paz Uriana, y sus tres hijas.

En este hecho resultó herido el barranquillero Ernesto Barraza, de 36 años de edad, quien fue trasladado a la ciudad de Maicao, para recibir atención en un centro de mayor complejidad.

Estos hechos se suman a una preocupante ola de violencia que afecta diferentes zonas de La Guajira, donde los homicidios se han vuelto frecuentes en las últimas semanas. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de estos crímenes.

Cactus24 (29-09-2025)

