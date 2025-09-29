Maduro destaca apoyo a la paz de Venezuela en asamblea de la ONU

En el programa “Con Maduro Más N°92”, el presidente Nicolás Maduro destacó el amplio apoyo internacional recibido en la Asamblea General de la ONU, donde la paz y la soberanía de Venezuela fueron respaldadas de manera unánime por bloques como la ALBA, CELAC, BRICS y el Movimiento de Países No Alineados.

Explicó que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó la necesidad de preservar el Caribe y América Latina como territorios de paz, mostrando asombro ante la “escalada inaudita” contra Venezuela.

Durante su intervención, el presidente Maduro reiteró de derecho de Venezuela a vivir en paz.

“Venezuela no es amenaza para nadie, es esperanza para un mundo de paz, en la idea de Bolívar de una América unida y libre”, reseña Radio Miraflores.

En ese orden, señaló que la delegación venezolana, encabezada por el canciller Iván Gil, sostuvo reuniones con representantes de: China, Rusia, Irán, Nicaragua, Bolivia y los países del Caribe.

Aseguró, los representantes de estos países expresaron el apoyo irrestricto al derecho integral de Venezuela a la paz y la estabilidad.

Maduro señaló que, a diferencia de lo que busca Estados Unidos con su “hegemonía por la vía de la guerra comercial y la amenaza militar”, la humanidad clama por paz y Venezuela avanza con el respaldo de la comunidad internacional.

“Yo he dicho que el imperio estadounidense quiere forzar la hegemonía mundial por la vía de la guerra comercial, y no le ha ido bien. Ahora, por la vía de la amenaza militar directa, creo que le va a ir peor, porque la humanidad quiere Paz”

.Cactus24 29-09-2025

