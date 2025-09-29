Hombre prendió fuego a su pareja en Yaracuy

Un hombre de 50 años roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego, cuando esta le manifestó que daba por terminada la relación sentimental que mantenían.

El violento suceso se registró este domingo en un antiguo galpón que fue acondicionado para convivir, ubicado en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy.

Según refiere el portal Yaracuy al Día, la vivienda se incendiaba, cuando Roxana Parra de 25 años, salió a la calle presentando graves quemaduras en varias partes de su cuerpo; un mototaxista que pasaba por el lugar la llevó hasta el hospital de Aroa, de allí fue trasladada hasta el de San Felipe, desde donde la trasladaron hasta el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara, donde recibe los cuidados pertinentes.

El mismo medio indica que la joven, madre de un niño, se graduó en diciembre de enfermera y forma parte del equipo de salud del hospital de Aroa.

Presuntamente en el momento de los hechos, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y antes de prenderle fuego la había amenazado con un cuchillo.

Cactus24 29-09-2025

