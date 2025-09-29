Estudiantes venezolanos triunfan en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía de Rusia

Venezuela logró una destacada participación en la IV edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía, celebrada en la ciudad de Sochi, Federación de Rusia, al alzarse con una medalla de oro, diamante, dos bronce y tres menciones honoríficas.

La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, quién destacó el trabajo de la delegación venezolana, conformada por seis jóvenes del Programa Nacional Semilleros Científicos.

En nota de prensa, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez anunció que César Leal, de 15 años de edad y oriundo del estado La Guaira, fue galardonado con la medalla de oro, además de ser reconocido con la Mención Diamante.

«Su brillante desempeño también fue reconocido recientemente en la I Olimpiada Venezolana de Astronomía donde obtuvo la más alta calificación. Hoy, todo el mundo conoce su talento y sus capacidades y sus destrezas en las ciencias astronómicas, conquistando también la Mención Diamante del país», expresó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez en su canal de Telegram.

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez indicó que los estudiantes Fernando Rivas (16 años, Carabobo) y Fabiola Martínez (18 años, Mérida), obtuvieron medallas de bronce, «demostrando que Venezuela brilla en el mundo de la ciencia y la astronomía».

De igual forma, los jóvenes Samantha Buccé (17 años, Anzoátegui), Germán Noriega (16 años, Bolívar) e Ivanna Madriz (18 años, Mérida), recibieron menciones honoríficas.

Puntualizó que la participación venezolana es resultado del trabajo realizado desde la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y del sistema educativo.

Cactus24 29-09-2025

