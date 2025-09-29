Estados Unidos le canceló las visas al ministro de Minas y Energía de Colombia

En un correo enviado desde la Sección Consular, la embajada de Estados Unidos informó a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia que su visa A1 (diplomático) y su visa B2 (turismo) “han sido canceladas” y “ya no son válidas para viajar a los Estados Unidos”.

En el mismo mensaje se le indicó que puede volver a solicitar una visa “en cualquier momento”, presentando una nueva solicitud con foto, pagando los derechos y programando cita.

El ministro Edwin Palma reaccionó públicamente tras conocer la notificación de la embajada. En su cuenta de X escribió: “Gaza bien vale una visa”, vinculando la medida con la postura que ha asumido el Gobierno colombiano frente al conflicto en Medio Oriente, informa El Colombiano.

Los otros funcionarios sin visa

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio encabezó ese gesto político al declarar que entregaba su visa “por dignidad y coherencia”, en rechazo a lo que calificó como una medida unilateral de Washington que desconoce las normas diplomáticas internacionales.

Villavicencio sostuvo que la decisión de Estados Unidos constituye un “atropello a la soberanía colombiana” y advirtió que negar o revocar visados por razones políticas atenta contra el espíritu mismo de la ONU.

A su renuncia se sumó Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, quien publicó un mensaje en el que anunció que no usará más su visado norteamericano. “En solidaridad con el presidente y por la agresión de que fue objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos he decidido renunciar al uso de la visa. Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa”, expresó el funcionario en un breve mensaje en la cuenta de X del ministerio.

También el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero manifestó que estaba dispuesto a entregar su visa en respaldo a Petro.

Con estas decisiones, varios miembros del Gobierno colombiano y dirigentes cercanos al petrismo ya no cuentan con visa para ingresar a Estados Unidos, bien sea por cancelación oficial o por renuncia voluntaria.

Cactus24 29-09-2025

