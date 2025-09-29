Día Mundial del Corazón 2025: Cinco hábitos diarios para mantenerlo sano

Los hábitos diarios juegan un papel importante en la salud del corazón: los factores del estilo de vida son responsables de casi el 80 por ciento de los casos prematuros de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en todo el mundo. Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

“La salud del corazón se basa en pequeñas decisiones cotidianas, y actuar a tiempo marca la diferencia”, afirma el Dr. Sanjeev Gera, Director Sénior y Jefe del Departamento de Cardiología de Fortis Noida.

Aquí hay cinco formas sencillas en las que puedes proteger tu corazón a partir de hoy.

1. Revise sus números regularmente

Según el Dr. Gera, puede que se sienta perfectamente bien, pero riesgos ocultos como la hipertensión, el colesterol o la glucemia pueden acumularse silenciosamente durante años. Los chequeos médicos anuales le brindan una base y ayudan a detectar problemas a tiempo. Si tiene antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, consulte también con su médico sobre las pruebas genéticas.

Por qué es importante:La detección temprana significa protección temprana.

2. Mueve tu cuerpo cada hora

Los trabajos de oficina te mantienen pegado a las pantallas durante más de 10 horas al día, y eso pasa factura. Estar sentado durante mucho tiempo ralentiza el flujo sanguíneo, aumenta el riesgo de coágulos y aumenta la presión sobre el corazón. El Dr. Gera sugiere soluciones sencillas: «Solo cinco minutos de pie, estiramientos o caminata cada hora pueden restablecer la circulación y reducir el riesgo».

Por qué es importante:Incluso pequeñas ráfagas de movimiento protegen la salud cardíaca a largo plazo.

3. Coma más plantas y menos alimentos procesados

Lo que comes a diario tiene un impacto directo en tu corazón. Las verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos, semillas y legumbres protegen las arterias y reducen la inflamación. Por otro lado, los snacks envasados, las bebidas azucaradas y la comida rápida sobrecargan tu organismo con sal, azúcar y grasas no saludables.

Por qué es importante:La comida puede ser el mejor amigo de tu corazón o su veneno lento.

4. Prioriza un sueño constante y de calidad.

Dormir mal no es sinónimo de productividad, sino una carga para el corazón. Dormir mal eleva la presión arterial, altera las hormonas del estrés y aumenta el riesgo de obesidad y diabetes. Intenta dormir de 7 a 8 horas cada noche y mantén una rutina que le indique a tu cuerpo que es hora de relajarse.

Por qué es importante:Un corazón bien descansado es un corazón más fuerte.

5. Gestiona el estrés con hábitos diarios sencillos

El estrés laboral y la sobrecarga digital son inevitables, pero el estrés crónico es peligroso. «Cuando el cuerpo está siempre en modo de lucha o huida, la presión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen elevadas, sobrecargando el sistema cardiovascular», afirma el Dr. Gera. Tan solo unos minutos de respiración profunda, meditación o un tiempo tranquilo sin pantallas pueden calmar el organismo.

Por qué es importante:Controlar el estrés no es un lujo, es proteger el corazón.

Proteger tu corazón no siempre implica grandes cambios en tu estilo de vida. Pequeños pasos conscientes se suman para lograr una protección poderosa. Así que, con estos sencillos cambios en tus hábitos, empieza a proteger tu corazón hoy mismo.

Cactus24 (29-09-2025)

