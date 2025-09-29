Detenidos por agredir a una mujer embarazada

Una pareja fue detenida por agredir brutalmente a una mujer en estado de gestación. Los detenidos, identificados como Nedixon José Molero Méndez (30) y Estefani Virginia Delgado Albornoz (20), fueron capturados en el sector La Callecita, calle 23, entre avenidas 8 y 9, de la población de San Rafael del Moján, municipio Mara, estado Zulia.

Según la información difundida por Douglas Rico en su cuenta instagram @douglasricovzla, la pareja sentimental, en estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente a la víctima, ex pareja sentimental de Molero y quien tiene cuatro meses de gestación. A consecuencia de la golpiza, la mujer sufrió una herida cortante en el rostro. Los hechos ocurrieron por problemas de índole pasional.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público del estado Zulia, donde enfrentarán cargos por los delitos de violencia y lesiones graves.

Cactus24 (29-09-2025)

