Carolina Tejera tilda de “hipócrita y ordinaria” a Norkys Batista

La actriz venezolana Carolina Tejera protagonizó una nueva controversia tras lanzar fuertes críticas contra su colega Norkys Batista, a quien acusó de “hipócrita” y de mantener una doble postura frente a la crisis en Venezuela.

En un video difundido en redes sociales, Tejera relató que coincidió con Batista en la alfombra roja de un evento de Miss Universe en Miami, al que fue invitada por el periodista Luis Alfonso Borrego. Allí, según dijo, vivió un “momento desagradable” al cruzarse con alguien a quien calificó como “chavista, que se la tira de santurrona y es ordinaria”.

“Ahorita en la alfombra roja me conseguí con una chavista, con una persona que se la da de santa, de santurrona y de arrechita en las redes. Ella es nojoda, o sea, dice hasta groserías porque es muy ordinaria. Es una persona que hace poco tuvo un problema también en un restaurante, en un local con un cubano, porque esta parejita llegó ahí dándoselas de la última Coca-Cola del desierto, que había que atenderlos porque ellos son los que son», dijo.

“Qué desagradable conseguirme a esta tipa en la alfombra roja. Menos mal que yo hice mis entrevistas y me fui. Yo prefiero retirarme por el bienestar de todos”, añadió la actriz.

Tejera cuestionó que su colega haya participado en el programa Top Chef VIP de Telemundo y luego apareciera en un evento de cine venezolano “llorando” por la crisis del país. “Primero te llenas los bolsillos y después sí sales a criticar… qué hipócrita eres y más hipócrita la gente que te apoya”, expresó.

Cactus24 (29-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.