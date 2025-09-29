Asociación de supermercados afirma que 96% de las compras se hacen en bolívares

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, afirmó que actualmente, 96% de las transacciones en los supermercados se hacen en bolívares, mientras que solo 4% restante se hacen en divisas».

Explicó que el «80% de las transacciones en los supermercados son electrónicas. Es decir, son realizadas mediante punto de venta, pago móvil y biopago». Asimismo, agregó que esto probablemente ha cambiado, por el «aumento en el uso de plataformas que permiten realizar compras en cuotas como una alternativa para aumentar el promedio de compra».

El directivo expresó que «la pirámide de compra del venezolano comienza por la proteína, seguida de alimentos básicos como arroz, pasta y harina; y luego se añaden untables, verduras, hortalizas, frutas, productos de limpieza y otros productos al final de la lista», informa VTV.

«Ha crecido la frecuencia de compra; con un promedio de dos o tres veces por semana. ¿Qué pasaba hasta el año pasado? Había una compra semanal y después hacíamos una o dos de reposición. Ahora, hacemos dos o tres compras a la semana de lo que necesitamos y de lo que podemos comprar de acuerdo al presupuesto», expresó.

Por otro lado, señaló que 90% de los productos en los anaqueles son nacionales o ensamblados en Venezuela, mientras que el otro 10% es importado. «¿Cómo compite ese producto nacional? Compite primero porque está ahí, compite por calidad. Pero hay un elemento que hemos visto recientemente, que es esa exaltación de lo venezolano, nos falta avanzar en eso», comentó.

Cactus24 29-09-2025

