600 turistas rusos llegan a Margarita

La Isla de Margarita recibe a 600 visitantes rusos, en operaciones de vuelos chárter que conectan directamente Moscú con la «Perla del Caribe».

En un solo día, la isla recibió dos vuelos con turistas procedentes de la Federación Rusa, lo que consolida a Margarita como un destino predilecto en el mercado euroasiático, informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, desde sus redes sociales.

El primer vuelo, resultado de la alianza estratégica entre Pegas Touristik y Hover Tours, transportó a 499 turistas.

Seguidamente, arribó un segundo vuelo operado por la aerolínea venezolana Conviasa con 100 pasajeros, cuya comercialización estuvo a cargo de la oficina de Venetur en Rusia.

Cactus24 29-09-2025

