Yulimar Rojas regresa a competir en Venezuela

En una jornada cargada de emoción, historia y orgullo nacional, Yulimar Rojas, la plusmarquista mundial y doble medallista olímpica, regresó a competir en Venezuela tras más de una década de ausencia.

La III Parada de la Liga Nacional de Atletismo se convirtió en el escenario de un reencuentro largamente esperado entre la atleta y su gente, en la pista del Estadio Brígido Iriarte, que hoy vibró con cada uno de sus saltos.

Resultados de la competencia:

– Primer intento: 13.85 m

– Segundo intento: Nulo

– Tercer intento: 14.38 m

– Cuarto intento: 14.24 m

“Fue muy emocionante volver a Caracas y sentir la energía de mi gente. Este país siempre me impulsa a seguir. No tengo palabras, siento mucha emoción. Desde hace mucho tiempo he querido volver. Son 10 años de mucho éxito y experiencia», confesó la plusmarquista mundial, al recordar que su última competencia en Venezuela fue en 2015, cuando aún no había alcanzado la cima del atletismo global.