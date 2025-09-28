Robó en un transporte público y luego extorsionó a las víctimas por WhatsApp

Durante un procedimiento policial realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Simón Rodríguez detuvieron a Davian Del Valle Ramos Torres (26), por cometer el delito de robo a mano armada en una unidad de transporte público. La detención se llevó a cabo en la avenida Baralt, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador del Distrito Capital.

El hecho ocurrió a la altura del túnel de Los Caobos, parroquia El Recreo, cuando Ramos, luego de abordar el autobús portando un arma de fuego, amenazó a los pasajeros y los despojó de sus pertenencias. Tras el robo, el delincuente contactó a una de las víctimas por WhatsApp y le exigió un pago a cambio de la devolución de su teléfono móvil. Además, amenazó con publicar videos personales que la víctima tenía en su dispositivo si no realizaba el pago.

Pesquisas de la Delegación coordinaron un pago controlado, logrando la captura de Ramos y la recuperación del celular, según detalla una nota de prensa del Cicpc.

Las investigaciones arrojaron que el detenido posee tres registros policiales por porte, detención u ocultamiento de arma, puesto a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en materia de delitos graves.