Muere venezolano tras inundaciones en Arizona

Ander J. Pallares Polanco, venezolano de 38 años y exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue hallado este sábado 27 de septiembre en Scottsdale, Arizona, luego de haber sido reportado como desaparecido tras una inundación repentina en la ciudad.

El hombre fue reportado como desaparecido por sus allegados, luego de perder el contacto con él. Pallares trabajaba como repartidor en la localidad, según reportó 12news.

El vehículo de Pallares fue localizado sumergido en Vista Del Camino Park, cerca de Roosevelt Street y Hayden Road. Equipos de rescate no pudieron acceder de inmediato debido a la fuerza del agua. Durante la madrugada, bomberos y policías monitorearon el área hasta que los niveles descendieron entre 4 y 5 pies, y a las 7:40 a.m. su cuerpo fue recuperado bajo un puente peatonal utilizando una lancha rápida de rescate.

El Departamento de Policía de Scottsdale había emitido alertas por corrientes peligrosas y cierre de vías, luego de que las lluvias elevaran el arroyo Indian Bend a casi dos metros de profundidad. El subjefe de bomberos, Adam Hoster, advirtió sobre la rapidez con la que estos cauces pueden volverse mortales: “Es mejor detenerse, dar la vuelta y no continuar”.

La concejal Solange Whitehead instó a respetar los carteles de “camino cerrado” y anunció una revisión de proyectos de drenaje y puentes en zonas vulnerables.

Pallares Polanco fue uno de los primeros en integrarse a la PNB en la División de Tránsito antes de migrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones para su familia, que reside en Maracaibo. La Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinará la causa oficial de la muerte, mientras la ciudad evalúa medidas para reducir riesgos en áreas propensas a inundaciones.