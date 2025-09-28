Funcionario de la PNB asesina a su novia en Charallave

Angi Michel Masía Leal, de 19 años, fue asesinada de un disparo por su novio, un funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lamentable suceso ocurrió el sábado 27 de septiembre en las instalaciones del club campestre Bim-Bam-Bum, ubicado en la autopista Charallave-La Peñita, estado Miranda, a la altura del barrio 7 de Abril.

La joven, quien recibió el disparo en la ingle, fue ingresada sin signos vitales al ambulatorio Dr. Ramón Figuera de Charallave, a las 11:55 a.m. Fue llevada por dos hombres a bordo de una moto particular.

La investigación preliminar señala que varios funcionarios de la PNB y unos civiles estaban compartiendo en una celebración particular en el mencionado club.

En medio de la fiesta, entre la joven y su novio surgió una discusión por motivos aún determinados. En el acalorado momento el policía desenfundó un arma de fuego de uso orgánico y le disparó a su prometida, según detalla el medio Notituy24.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Ocumare del Tuy, se presentó al centro de salud, retiró el cadáver de la muchacha e inspeccionó el sitio del suceso.

Luego, lograron el arresto del funcionario, quien está adscrito a la sede de la PNB en El Helicoide, Caracas. Fue identificado como Júnior Antonio García García, de 20 años de edad, quien se presentó en la sede del Cicpc de Ocumare del Tuy.

También, el funcionario entregó el arma de fuego utilizada en el crimen. Se trata de una pistola marca Beretta, modelo PX4, calibre 9mm, color negro, serial PX92424, con su respectivo cargador con 13 balas.

Así mismo, García García dio a los investigadores la moto marca MD-HAOJIN, modelo Águila 150cc, roja, sin placa, donde se presume fue trasladada la fallecida al hospital, y una prenda de vestir -franela- de la ahora occisa.

Angi Michel Masía Leal era la mayor de tres hermanos y viví en Altos del Dividive en Charallave, estado Miranda.