Detienen a sujeto solicitado por homicidio tras ser extraditado de Colombia

En una operación conjunta entre la Delegación Municipal Los Teques y la Dirección de Policía Internacional, fue detenido Leonardo Enrique González Blanca (31), responsable del homicidio de William Gregorio Salas Verdes (33). La captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, parroquia Catia la Mar, municipio Vargas, estado La Guaira, tras ser extraditado desde la República de Colombia.

La investigación reveló que el crimen ocurrió en el sector Las Tapias, parroquia Tacatá, municipio Guaicaipuro, estado Miranda. Gracias al trabajo policial se conoció que la víctima y el victimario discutieron por el control delictivo de la zona, momento en el cual González le propinó un disparo a Salas, causándole la muerte de manera instantánea.

El Cicpc informó que González estaba solicitado por el delito de robo agravado y tenía dos registros por homicidio y robo agravado.

González quedó a la orden de la Fiscalía Primera de la Circunscripción Judicial del estado Miranda para continuar con el proceso judicial.